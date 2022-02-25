Продажи туров с кешбэком в России завершат досрочно

Продажи туров с кешбэком в России завершатся в ночь на 1 марта. Как сообщил Ростуризм, это связано с исчерпанием выделенных на программу средств. Об этом написало РИА «Новости».

В Ростуризме сообщили, что россияне за время акции приобрели путевок с кешбэком на 12 миллиардов рублей. С этих средств им вернулось более 2,5 миллиарда рублей.

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что программой воспользовались почти 700 тысяч человек.

Поэтому окно продаж закроют досрочно, в ночь на 1 марта. У россиян, которые планировали купить тур по программе кешбэка, есть еще несколько дней, чтобы воспользоваться акцией.

Новый этап программы туристического кешбэка стартовал 18 января 2022 года. В рамках акции россияне могут путешествовать до 30 апреля. Отправиться в речной круиз можно с момента начала навигации до 1 июня.

Программа действует в России с 2020 года. При условии оплаты поездки картой «Мир» на счет возвращается 20% стоимости тура, но при этом кешбэк не может превышать 20 тысяч рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность введения кешбэка на научно-популярные туры по стране.