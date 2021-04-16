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    16 апреля 2021, 10:43

    Россияне перечислили страны, по которым особенно соскучились

    Алена Макаренко

    Россияне соскучились по ряду стран за время коронавирусных ограничений и ждут открытия их границ больше всего. Каких именно, выяснилось из результатов исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, сообщил RT.

    Россияне перечислили страны, по которым особенно соскучились

    В Италию хотят 21% респондентов. По путешествиям в Испанию скучают 16% соотечественников. Также россияне ждут поездок в страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию. Таких оказалось 13%.

    Открытия границ Чехии и Вьетнама ждут по 10% опрошенных. В Китай хотели бы съездить 8% любителей путешествий. Болгария интересна 7% россиян, Франция и Израиль — по 6%, Великобритания — 3%.

    На вопросы сотрудников сервиса ответили 1,1 тысячи человек.

    Ранее Греция объявила, что российские туристы смогут не проходить карантин, если предоставят отрицательный тест на коронавирус и справку о прививке. Новые правила начнут действовать с понедельника, 19 апреля.