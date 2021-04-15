СМИ: Греция отменит карантин для привитых от ковида россиян

Российские туристы смогут не проходить карантин в Греции, если они предоставят отрицательный тест на коронавирус и справку о прививке. Об этом в своем Telegram-канале сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в греческом Министерстве туризма.

Новые правила начнут действовать с понедельника, 19 апреля. Сам глава греческого ведомства Харрис Теохарис заявил, что туристам достаточно предъявить справку о прививке любой из трех российских вакцин.

Сегодня стало известно, что власти Греции отменили обязательный карантин для туристов из 32 стран. Речь идет обо всех государствах ЕС, а также США, Великобритании, Сербии, Израиле и ОАЭ.

Перед поездкой туристы должны пройти вакцинацию и предоставить отрицательный тест на коронавирус. Планируется, что туристов разместят на островах Кос, Миконос, Санторини, Родос, Корфу, Крит, а также в Афинах и Салониках.