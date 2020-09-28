Поездки на Дальний Восток могут подешеветь благодаря льготному билету

Поездки на Дальний Восток могут подешеветь благодаря созданию комплексного единого льготного билета, сообщила вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) Наталья Осипова.

Она отметила, что туристский продукт регионов Сибири и Дальнего Востока является довольно дорогим. Так, стоимость тура, перевозка и размещение, составляет приблизительно 80 тысяч рублей на неделю. Уточняется, что большая часть из этой суммы уходит на перевозку, пишет ИА Nation News.

«Для того, чтобы туризм на Дальнем Востоке развивался, необходимо активизировать стоимость билетов для туристов. Прежде всего, это запуск чартерных рейсов», — подчеркнула Осипова.

Помимо прочего, она считает, что важно увеличивать количество «плоских тарифов». Благодаря этому россияне смогут бюджетно путешествовать семьями. Вице-президент рассказала о планах создать льготный билет для путешествий, который по цене будет ниже, чем стоимость отрезков пути, входящих в этот единый билет. Пилотом по этому проекту станет авиакомпания «Аврора».