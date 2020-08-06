Россияне начали разъезжаться по курортам после пандемии коронавируса. Прямая трансляция из аэропорта Внуково

Москва возобновила авиасообщение с некоторыми странами после пандемии коронавируса, а российские курорты уже работают вовсю. «360» ведет прямую трансляцию из аэропорта Внуково, откуда россияне улетают в отпуск.

На момент написания заметки никакого ажиотажа в аэропорту нет. Перед стойками регистрации и в холле перед табло людей практически нет.

Ранее аналитики сервиса «Яндекс.Путешествия» назвали самые популярные города у российских туристов в августе. В первую пятерку вошли Сочи, Анапа, Ялта, Геленджик и Алушта. Сограждане запланировали на последний месяц лета поездки Москву, Санкт-Петербург, Кисловодск, Севастополь, Феодосию, Евпаторию, Алупку, Ейск и Судак.

Интерес к туризму в России начал расти после ослабления ограничений, которые ввели в конце марта из-за пандемии нового вируса. С 1 августа российские власти возобновили авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.