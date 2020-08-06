Названы самые популярные туристические направления у россиян в августе

Большинство россиян запланировали на последний месяц лета отдохнуть на Кубани и в Крыму. На первом месте рейтинга — Сочи, на втором — Анапа, на третьем расположилась Ялта.

В первую пятерку самых популярных в августе туристических городов попали Геленджик и Алушта. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков сервиса «Яндекс.Путешествия».

Россияне запланировали на август поездки в Москву, Санкт-Петербург, Кисловодск, Севастополь, Феодосию, Евпаторию, Алупку, Ейск и Судак, пишет «Газета.ru». По данным аналитиков «Яндекса», интерес к туризму в России начал восстанавливаться. В мае доля запросов россиян по туризму была почти наполовину меньше, чем в 2019 году, в июне — меньше на треть, а в июле — на четверть.

Граждане России стали ездить по стране после снятия ограничений, которые ввели в конце марта из-за пандемии коронавируса. С 1 августа российские власти возобновили авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что из-за закрытия границ туристическая отрасль России потеряла в сумме около 500 миллиардов рублей.