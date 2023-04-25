Путешествия 25 апреля 2023, 04:38 Россиянам стали чаще отказывать в шенгенской визе «Коммерсант»: спрос на визы в страны Шенгенского соглашения вырос Pxhere

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Число отказов в выдаче шенгенской визы россиянам увеличилось почти на 20%. Желание жителей России попасть в страны соглашения тем временем начинает возвращаться, отметила замруководителя миграционно-визового отдела Continent Express Юлия Отвагина. Ее слова привел «Коммерсант».

Число отказов в выдаче шенгенских виз за год выросло на 10—20%, уточнила Отвагина. Самыми частыми причинами для этого служат некорректное использование предыдущих виз и недостаток средств на счетах.

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А вот количество запросов на оформление виз в страны Шенгенского соглашения в апреле выросло и составило 30-40% от общего числа заявок.

В любом случае, по словам Отвагиной, объем поездок в западные страны сильно сократился со времен пандемии коронавируса и начала СВО. Также собеседница издания добавила, что по ее мнению, процедура оформления виз стала сложнее.

В феврале получение россиянами виз в страны Евросоюза и США усложнили мошенники. Они создавали ботов автоматической записи в визовые центры и продавали места. Дополнительная нагрузка от ботов накладывалась на ограниченное число доступных слотов и возросший спрос на получение виз.