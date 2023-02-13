Мир 13 февраля 2023, 08:39 Мошенники с помощью ботов забронировали все свободные слоты на получение шенгена «Коммерсант»: мошенники перехватывают ботами запись россиян на получение шенгенских виз РИА «Новости»

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Получение гражданами России виз в страны ЕС и США усложнили мошенники. Они создают ботов автоматической записи в визовые центры и продают места, сообщил «Коммерсант».

«Они резервируют все свободные слоты на сайте визовых центров, повторяя задачу поиска каждую минуту, что сильно затрудняет попытки самостоятельной записи», — рассказала замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина.

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Дополнительную нагрузку от ботов накладывают на ограниченное число доступных слотов и возросший спрос на получение виз. Вопрос стоит особенно остро при подаче заявлений в визовый центр Франции в Москве. Аналогичные сложности возникают и в визовых центрах Италии и Испании.

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В середине января страны ЕС свели к минимуму выдачу многократных виз для россиян. При этом некоторые европейские страны не отказывают в выдаче виз россиянам формально, но выдвигают заведомо невыполнимые условия.