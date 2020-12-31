Россиянам разрешили переносить туры, купленные по программе кешбэка

Правительство России разрешило россиянам перенести туры, купленные по программе кешбэка, до конца 2021 года. Это касается регионов, в которых ввели режим повышенной готовности или ЧС. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Такое правило будет действовать в том случае, если на территории запланированного места отдыха объявили режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

В ведомстве уточнили, что точный срок переноса должен быть определен дополнительным соглашением между туристом и юридическим лицом, которой сформировал эту услугу. В документе прописано, что поездка по новой дате должна завершиться не позднее 31 декабря 2021 года.

Такое решение было принято из-за введения новых ограничительных мер в некоторых регионах. Туристы начали обращаться к туроператорам и владельцам гостиниц с просьбой перенести их путешествие на более поздний срок. Кроме того, граждане опасались возможного запрета на поездки. Теперь все важные вопросы урегулированы новым постановлением.

Программа кешбэка стартовала в России в августе 2020 года. Уже 300 тысяч человек получили компенсацию от государства.