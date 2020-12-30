300 тысяч россиян воспользовалось кешбэком за поездки

Программой возврата части расходов на отдых в России в 2020 году воспользовались 300 тысяч человек, сообщили в Ростуризме. Деньги им компенсировало государство.

Кешбэк получил каждый восьмой турист (12,5%) из сегмента, на который была нацелена программа, заявил РБК представитель Ростуризма. Это «хороший результат для проекта, который реализовывался впервые и не имеет аналогов», добавил он.

Участники программы потратили на туры и проживание около 6,5 миллиарда рублей. Государство вернуло отдыхающим 1,2 миллиарда. Всего на программу выделили 15 миллиардов рублей. Деньги, которые не истратили в этом году, будут перенесены на следующий, обещал в декабре президент Владимир Путин.

По данным онлайн-опроса, проведенного Институтом государственного и муниципального управления Высшей школы экономики, участниками программы кешбэка стали лишь 5% туристов. Каждый четвертый опрошенный (28%) заявил, что не участвовал в программе из-за того, что не пользуется картами «Мир» (это одно из обязательных условий для получения кешбэка).

Другими причинами стали отсутствие подходящего места отдыха среди доступных по программе (26% респондентов). Кроме того, каждый пятый (21%) не знал о программе, а каждый десятый столкнулся со сложностями при регистрации в ней. Опрос проводили в ноябре–декабре среди более двух тысяч человек.