Россиянам рассказали, от чего будут зависеть цены на отдых в Египте и Доминикане

Стоимость туров в Египет и Доминиканскую Республику будет зависеть от появления чартерных рейсов и расширения полетной программы, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«Цены в Египет будут выше, так как количество рейсов будет крайне несущественным. В стране действует ограничительная квота: пять рейсов в Хургаду, пять в Шарм-эш-Шейх», — объяснил Горин в беседе с Ura.ru.

По его словам, пока не полетит безлимитное количество чартерных рейсов говорить о более доступных ценах нельзя.

На полеты в Доминикану тоже будут действовать ограничения, отметил Горин. Самолеты будут летать три раза в неделю по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Москва — Ла-Романа, Москва — Пуэрто-Плата.

Вице-президент АТОР выразил надежду на то, что число перелетов позднее будет увеличено.

«На примере других ранее открывшихся стран мы видим, что каждый месяц квоты корректируются обычно в большую сторону», — отметил Горин. В пример он привел перелеты в Грецию, ОАЭ, Болгарию, Хорватию, на Кипр и Мальдивы.

Начиная с 9 августа самолеты из России будут летать на курорты Египта, в Доминикану и Сирию. Всех туристов призвали перед полетом в другую страну сделать прививку от коронавируса, чтобы защитить свое здоровье.