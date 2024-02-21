Общество 21 февраля 2024, 17:12 Россиянам предложили разрешить заселяться в отели по военникам и правам Минэкономразвития предложило заселять в гостиницы по правам и военным билетам Unsplash

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Министерство экономического развития предложило включить военные билеты и водительские удостоверения в список документов, разрешающих туристам заселяться в отели. Законопроект опубликовали на сайте нормативных правовых актов.

Инициатива является частью «дорожной карты» по трансформации делового климата в сфере туризма, указали в пояснительной записке к документу. Сейчас заселиться в отель можно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

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«Проектом постановления предлагается дополнить перечень документов, на основании которых осуществляется заселение потребителя в гостиницу», — отметили в Минэкономразвития.

Изменения позволят упростить заселение людей в отели. Также гость сможет забронировать номер с помощью «Госуслуг».

В сентябре 2023 года сообщалось, что российские власти проработают возможность использования загранпаспортов для получения государственных услуг. Россиянам также предоставят возможность использовать «Госуслуги» вместо бумажных паспортов в отдельных случаях.