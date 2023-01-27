Путешествия 27 января 2023, 21:32 Россиянам рассказали, насколько подорожают летние путевки в Турцию Туроператоры: рост цен на летние путевки в Турцию не снизит спрос в России Pxhere

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Рост стоимости на путевки в Турцию летом прогнозируется на 15-30%. Однако увеличение цены не снизит интерес россиян к отдыху в республике. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей отрасли.

По словам вице-президента Российского Союза Туриндустрии Дмитрия Горина, рост стоимости путевок связан с повышением цен в турецких отелях.

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В «Интуристе» отметили, что на отдых в республике идет очень активный спрос от европейцев. Местные отели уверены в том, что загрузка будет высокой, поэтому смело начали повышать цены.

На конец февраля цены уже стали плавно повышаться — примерно на 30% от уровня предыдущего года. В компании заверили, что спрос среди россиян на отдых в Турции не упадет. Причиной тому доступная перевозка из разных регионов России.

«Спрос на Турцию будет, но, как вариант, отдыхающим придется выбирать более бюджетные отели», — добавили в компании.

Турагент Дмитрий Мир назвал время, когда лучше планировать летний отдых. По его словам, стоит задумываться об отпуске еще в январе, тогда путевки еще можно купить по выгодным цена.