Общество 23 января 2023, 15:54 Турагент Дмитрий Мир рассказал, когда лучше покупать путевки для летнего отдыха

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Лучше всего начинать планировать летний отдых уже в январе, когда путевки можно приобрести по самым выгодным ценам. Об этом «Вечерней Москве» рассказал турагент Дмитрий Мир.

По его словам, среди самых популярных направлений летом и в межсезонье останется Турция, а также Египет, Венесуэла, ОАЭ и восточные и азиатские страны.

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«Сейчас цены вполне доступные, и недельный отдых в турецкой Алании или Сиде можно приобрести всего за 35 600 рублей. В стоимость входят все опции — от перелета до комфортного проживания», — рассказал Дмитрий Мир.

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Путевка в Египет обойдется примерно в 50 тысяч рублей, а в Венесуэлу — около 100 тысяч рублей на одного. Причем эти цены турагент назвал очень выгодными.

Дмитрий Мир подчеркнул, что в январе происходит спад туристического спроса, что влияет на ценообразование. Кроме того, в ряде стран летом довольно жарко, что также играет свою роль. Однако уже к весне цены могут значительно повыситься, поэтому лучше не затягивать с планированием отпуска.