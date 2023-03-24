Путешествия 24 марта 2023, 05:18 Россиянам рассказали, куда можно недорого слетать на майские праздники OneTwoTrip: самым недорогим заграничным направлением на майские праздники стал Минск Unsplash

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На майские праздники можно недорого слетать за границу. Самым дешевым направлением оказался Минск, сообщил сайт Lenta.ru со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Работники сервиса предоставили самые выгодные варианты авиабилетов на период с 28 апреля по 14 мая с отправлениями из разных концов России.

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Самые дешевые билеты из Москвы в Минск обойдутся в 4,3 тысячи рублей. За 4,7 тысячи рублей можно приобрести билет в узбекский город Ургенч. Другие направления Узбекистана выйдут дороже: Ташкент — 7,7 тысячи рублей, Самарканд — 10,5 тысячи рублей. Также есть возможность всего за 8,5 тысячи рублей улететь в Бишкек, а за 9,4 тысячи рублей — в Гянджу.

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Из Петербурга самые дешевые билеты также в Минск (4,5 тысячи рублей) и Ургенч (8,8 тысячи рублей). Еще одним бюджетным направлением является Худжанд (8,9 тысячи рублей). Чуть дороже обойдутся рейсы в Баку (12,2 тысячи), Ош (12,5 тысячи рублей), Бишкек (13 тысяч), Ереван (14,8 тысячи), Фергану (15 тысяч), Самарканд (15,1 тысячи) и Астану (16,1 тысячи рублей).

Туристам из Екатеринбурга порекомендовали рассмотреть авиабилеты в Узбекистан. Рейс в Бухару обойдется в 7,5 тысячи рублей, в Самарканд — в 9,9 тысячи рублей. Есть возможность посетить киргизский Ош за10 тысяч рублей, Минск — 10,2 тысячи рублей,

Дешевле всего из Казани будет лететь в столицы Киргизии, Белоруссии и Ирана. Билет в одну сторону в Бишкек обойдется в 6,8 тысячи рублей, в Минск — 8,3 тысячи рублей, в Тегеран — 8,8 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что 57% россиян постоянно откладывают деньги. Опрошенные, чаще всего говорили, что копят на путешествие.