24 марта 2023, 05:18
Россиянам рассказали, куда можно недорого слетать на майские праздники
OneTwoTrip: самым недорогим заграничным направлением на майские праздники стал Минск
На майские праздники можно недорого слетать за границу. Самым дешевым направлением оказался Минск, сообщил сайт Lenta.ru со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
Работники сервиса предоставили самые выгодные варианты авиабилетов на период с 28 апреля по 14 мая с отправлениями из разных концов России.
Реклама
Самые дешевые билеты из Москвы в Минск обойдутся в 4,3 тысячи рублей. За 4,7 тысячи рублей можно приобрести билет в узбекский город Ургенч. Другие направления Узбекистана выйдут дороже: Ташкент — 7,7 тысячи рублей, Самарканд — 10,5 тысячи рублей. Также есть возможность всего за 8,5 тысячи рублей улететь в Бишкек, а за 9,4 тысячи рублей — в Гянджу.
Реклама
Из Петербурга самые дешевые билеты также в Минск (4,5 тысячи рублей) и Ургенч (8,8 тысячи рублей). Еще одним бюджетным направлением является Худжанд (8,9 тысячи рублей). Чуть дороже обойдутся рейсы в Баку (12,2 тысячи), Ош (12,5 тысячи рублей), Бишкек (13 тысяч), Ереван (14,8 тысячи), Фергану (15 тысяч), Самарканд (15,1 тысячи) и Астану (16,1 тысячи рублей).
Туристам из Екатеринбурга порекомендовали рассмотреть авиабилеты в Узбекистан. Рейс в Бухару обойдется в 7,5 тысячи рублей, в Самарканд — в 9,9 тысячи рублей. Есть возможность посетить киргизский Ош за10 тысяч рублей, Минск — 10,2 тысячи рублей,
Дешевле всего из Казани будет лететь в столицы Киргизии, Белоруссии и Ирана. Билет в одну сторону в Бишкек обойдется в 6,8 тысячи рублей, в Минск — 8,3 тысячи рублей, в Тегеран — 8,8 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что 57% россиян постоянно откладывают деньги. Опрошенные, чаще всего говорили, что копят на путешествие.
Путешествия
Туризм
Реклама
Реклама