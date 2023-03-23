Общество 23 марта 2023, 12:33 Опрос: 57% россиян регулярно откладывают деньги

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Не менее 57% россиян с каждой заработной платы откладывают деньги. Об этом говорится в опросе «Ренессанс Жизнь» и платформы hh.ru, написал RT.

Около 32% россиян рассказали, что копят деньги на свое мечту, а 16% — на стартовый капитал для открытия бизнеса.

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Чаще всего опрошенные говорили, что планируют потратить накопленные деньги на путешествия, реже — на приобретение имущества или ремонт в квартире. В пятерку причин для накоплений также вошли покупка новой машины и переезд в другой город.

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Большинство опрошенных признались, что самым действенным способом накопить деньги является переход на новую работу с большей зарплатой. Так ответили 76% респондентов.