Россиянам предсказали повышение цен на внутренние туры

Люди стали бронировать места для летнего отдыха в России в 1,5 раза чаще по сравнению с прошлыми годами. Такой повышенный спрос приведет к росту цен на внутренние туры. Об этом в эфире телеканала РБК заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Она отметила, что к росту внутреннего туризма привели закрытые в связи с распространением коронавируса границы.

«Пандемия выявила тот качественный сегмент, который есть практически во всех регионах, и вот спрос на него точно повысился», — заявила Майя Ломидзе. Повышенный спрос, как следствие, приведет к росту цен на летние внутренние туры.

Весной путешествие по стране россиян интересует меньше. Самым популярным направлением оказался Стамбул. Почти треть туристов начали бронировать места для отдыха в турецком городе. Внутренние направления интересуют меньшее число путешественников. Второе и третье места поделили Сочи и Калининград. Также в итоговый список вошли Санкт-Петербург, Кисловодск, Дубай и Белград.