Стамбул оказался самым популярным направлением среди россиян для поездки весной

Большинство россиян собираются отдохнуть весной в Стамбуле. Это направление оказалось на первом месте в опросе. Однако популярны и варианты внутреннего туризма.

Среди наиболее интересных и доступных на сегодняшний день направлений 27% потенциальных отдыхающих назвали Стамбул, где в это время обычно проходит фестиваль тюльпанов. Такие данные привел сервис для путешествий OneTwoTriр, ими поделился RT.

Вторым наиболее востребованным весенним направлением стал город Сочи, за него проголосовали 14% опрошенных. На третьем месте с 6% оказался Калининград.

Помимо этого, участники опроса отметили, что отправились бы в Санкт-Петербург. За данную идею проголосовали 4,6%. Следующим в топе оказался Кисловодск с 2,5%. Столько же проголосовали за Дубай — 2,5%. Чуть меньше голосов набрала столица Сербии Белград — 2%.

5,5% хотели бы поехать на Крымский полуостров. Также были упомянуты Алтай, Казань, Фетхие, Пятигорск и Каппадокия, им досталось по 1,2%.

В целом для весеннего путешествия россияне отдают предпочтение выездам на природу — 54% опрошенных.

Всего в опросе приняли участие 3,2 тысячи человек.

Египет впервые за шесть лет вошел в пятерку самых популярных направлений для отдыха. Спрос на поездки страну вырос в несколько раз. Впервые с 2015 года направление вошло в пятерку наиболее востребованных.