Визовый сбор для россиян вырастет с 35 до 80 евро

Визовый сбор для россиян при поездках в страны Европы вырастет с 35 до 80 евро. Туристам из России также придется собирать больше документов. Об этом сообщила «360» исполнительный директор визового центра Mosvisacenter Елена Дорощенко.

На встрече министров в Праге, предположила она, примут компромиссный вариант, который предложила Чехия. Речь идет о приостановке действия упрощенного визового режима с Россией.

«Граждане России должны будут собирать для подачи на визу больше документов, их заявки будут рассматривать дольше, а визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро. Скорее всего, страны ЕС поддержат эту идею», — допустила эксперт.

Дорощенко уточнила, что одновременно вырастет и стоимость услуг посредников, так как самостоятельно записаться на получение визы в ограниченном режиме станет практически невозможно.

Принятие полного запрета на выдачу виз специалист исключила.

«Полностью не запретят. Пройдет встреча, отменят упрощенный визовый режим с Россией, но не запретят. Как выдавали, так и будут выдавать», — заключила исполнительный директор визового центра.