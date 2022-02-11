Россиянам предложили давать кешбэк за научно-популярные туры

Президент РФ Владимир Путин поручил заняться развитием научно-популярного туризма в стране и проработать возможность введения туристического кешбэка за такие поездки. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Глава государства поручил разработать дорожную карту по развитию научно-популярного туризма. Путин также поручил определить источники финансирования таких мероприятий в 2022 году и рассмотреть вопрос о возмещении части средств на приобретение таких туров.

Доклад по этой теме представят президенту не позднее 30 апреля.

Мероприятия по развитию научно-популярного туризма разработают в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Этой работой правительство займется вместе с координационным советом по делам молодежи президентского Совета по науке и образованию при участии властей регионов, в которых расположены значимые объекты научно-исследовательской инфраструктуры.

Программа туристического кешбэка действует в России с 2020 года. Новый этап стартовал 18 января 2022 года, он продлится до 12 апреля. При условии оплаты поездки картой «Мир» россиянам вернут 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.