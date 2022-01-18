Новый этап программы «Туристический кешбэк» стартовал в России 18 января. Благодаря ей можно вернуть часть потраченных средств на покупку туров по регионам России. Об этом РЕН ТВ рассказала глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

По условиям программы купить тур и забронировать гостиницу необходимо до 12 апреля, а отправиться в поездку — до 30 апреля. В программе принимают участие все регионы страны, продолжительность тура должна составить не менее двух ночей.

Россиянам вернут кешбэком 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Поездки необходимо оплачивать картой «Мир».

Догузова отметила, что программа не включает в себя календарный период с июня по сентябрь. Глава Ростуризма считает, что летний сезон не нуждается в стимуляции спроса.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, запущенная в 2020 году программа туристического кешбэка стала беспрецедентной по своей эффективности акцией. Она поддержала туристов, а вслед за ними и отрасль.