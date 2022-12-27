Путешествия 27 декабря 2022, 20:25 Россиянам посоветовали, где можно недорого отдохнуть на Рождество АТОР: недорого отдохнуть на Рождество можно в Турции, ОАЭ и Египте freepik

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Ассоциация туроператоров России перечислила страны, где можно недорого отдохнуть на Рождественские праздники. Одним из самых бюджетных направлений стала Турция, посчитали в АТОР.

«На рождественские даты есть много предложений с бюджетом на отдых до 70-90 тысяч на человека», — отметили в ассоциации.

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По данным системы бронирования туроператоров, самым недорогим можно считать тур в Турцию, на 8-10 ночей с захватом ночи с 6 на 7 января. Поездка обойдется в среднем в 55 тысяч рублей за двоих.

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Тур на шесть ночей в Объединенные Арабские Эмираты стоит около 73 тысяч рублей за двоих, считалось проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками. Путевки в Египет стоят примерно столько же.

Туры в Таиланд и Шри-Ланку обойдутся почти в два раза дороже — путевка стоит от 150 тысяч. Поехать в Венесуэлу чуть дешевле, около 140 тысяч рублей за двоих.

В 2022 году россияне стали больше путешествовать по родной стране. Главными открытиями для отечественных путешественников стали Дагестан, Алтай, Карелия и Байкал.