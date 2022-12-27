Общество 27 декабря 2022, 16:09 Опрос: россияне открыли для себя Дагестан, Карелию, Алтай и Байкал в 2022 году

Читать 360tv в

Аналитики страховой компании «Росгосстрах» и туроператора «Большая страна» в результате опроса выяснили, какие российские регионы посещали граждане в 2022 году. Об этом написал Life.

Главными открытиями для путешественников стали Дагестан, Алтай, Карелия и Байкал. Около 53% респондентов признались, что стали больше путешествовать по России, для 32% опрошенных открытием стал Дагестан.

Реклама

Примерно 25% впервые побывали на Алтае и в Карелии, 23% посетили Калининградскую область, 22% побывали на Байкале, а 19% предпочли съездить на Камчатку.

Реклама

В опросе говорится, что 36% путешественников отправляются в туристические места самостоятельно, без покупки тура.