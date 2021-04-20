Россиянам объяснили, почему отдых в Египте станет достойной заменой Турции

После закрытия авиасообщения с Турцией в ближайшее время могут возобновиться чартерные рейсы из России в Египет. Это решение станет эффективным и выгодным как для туроператоров, так и для отдыхающих. Об этом «360» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Думаю, что это, конечно, не полная замена Турции. Но это будет очень своевременная мера и эффективная. Надо учитывать, что российские туристы ждут бюджетного Египта и безопасного. Поэтому, надеюсь, что все меры, которые проводились в течение полутора лет обеспечили это. Тем более количество вылетающих в Египет через третьи страны увеличилось. Уверен, что и для операторов, и для туристов это направление будет востребовано», — рассказал Барзыкин.

Он отметил, что, вероятно, туры в Египет обойдутся россиянам дешевле, чем в Турцию.

«Египет, надеемся, будет даже дешевле. Тем более, что у ряда операторов еще со времени закрытия в Египте остались депозиты принимающих компаний. Надеюсь, их можно будет реализовать. В принципе это ожидаемое событие. Это окажет влияние, чтобы остальные направления не завышали цены», — заключил собеседник «360».

В Министерстве иностранных дел России заявили во вторник, что в ближайшее время могут возобновить чартерные рейсы в Египет. Речь идет о курортах Хургада и Шарм-эль-Шейх. Пока конкретные даты не названы.