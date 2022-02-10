Россиянам объяснили, как избежать штрафов после путешествий

Любителям путешествовать необходимо помнить, что некоторые нарушения караются штрафами. В первую очередь они грозят тем, кто не соблюдает карантинные ограничения.

Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин напомнил в беседе с агентством «Прайм», что после возвращения из-за границы необходимо в течении трех дней сдать ПЦР-тест. Во время поездок по России нужно иметь в виду, что в некоторых регионах при контакте с заболевшим ковидом требуется соблюдать самоизоляцию 14 дней.

Нарушения карантинных мер влекут за собой определенные санкции. Например, физическим лицам за несоблюдение противоэпидемических и гигиенических требований выпишут штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Если не следовать правилам поведения в режиме угрозы ЧС, то можно заплатить от одной до 30 тысяч. Нельзя забывать и о введенных региональными властями штрафах.

Тем, кто любит походы и пешие прогулки, стоит помнить о пропусках в специально охраняемые зоны.

«Рекомендуется тщательно выбрать место для отдыха, ведь не в каждый лес можно зайти», — подчеркнул Редин.

Въезд на машине и пеший тур в природоохранные зоны повлечет за собой штраф, как и подъезд к воде на автотранспорте. Последнее будет стоить физлицам от 4,5 тысячи рублей, а юридическим — от 200 тысяч.

За мойку машины в реке оштрафуют на 1,5-4,5 тысячи рублей. Стирка вещей в водоеме тоже незаконна и карается 1,5-2 тысячами рублей. Во столько же обойдется слив грязной воды в реку.