Российские туристы нашли замену отдыху в Турции

Россияне стали чаще ездить отдыхать в Египет, чем в Турцию. При этом эксперты ожидают, что к апрелю продажи путевок на турецкие курорты пойдут вверх.

Согласно данным сервиса Travelata.ru, на путевки в Египет приходится 52% продаж туристических компаний. В 2021 году этот показатель находился на отметке всего 2%. Этой зимой Египет выбился в лидеры среди направлений для отдыха, отметил «Коммерсант».

По словам представителя OnlineTur.ru Игоря Блинова, туры в Египет набирают обороты в том числе из-за того, что спрос на азиатские направления пока еще не восстановился. На Таиланд сейчас приходится всего 5% бронирований, а на Египет — 53%.

Еще одной причиной увеличения популярности Египта стало появление пятизвездочных отелей. Этой зимой 41% россиян бронировали путевки в гостиницы более высокого класса. Год назад цифра не превышала 29%. Также путешественников привлекает система питания «все включено».

Как заявил гендиректор Travelata.ru Станислав Сацук, весной ситуация на туристическом рынке должна поменяться. Он отметил, что лидирующие позиции снова займет Турция. Специалисты ожидают, что рост продаж путевок на турецкие курорты начнется во второй половине апреля.