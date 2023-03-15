Путешествия 15 марта 2023, 04:42 Россиянам назвали лучшие курорты для отдыха в марте Тревел-эксперт Невзорова: ОАЭ и Таиланд являются лучшими курортами для отдыха в марте Unsplash

Читать 360tv в

Руководитель туристического агентства Lime Travel, тревел-эксперт и блогер Анна Невзорова назвала Таиланд и ОАЭ лучшими направлениями для отдыха в марте. По ее словам, которые привела «Мослента», погода в Эмиратах располагает к комфортному отдыху, а в Таиланде в это время — разгар сезона.

Отдых в ОАЭ на пять-шесть дней на двоих с вылетом из Москвы обойдется от 75 тысяч рублей. В Таиланде — от 124 тысяч рублей. Для девичников и отдыха с подругами эксперт порекомендовала Мальдивы. Цена тура стартует от 330 тысяч рублей.

Реклама

«Для романтического путешествия Мальдивы — хороший вариант благодаря высокому уровню приватности. Впрочем, это отличное место и для семей, сервис предлагает разнообразие программ: от ленивого пляжного отдыха до водного спорта, рыбалки, снорклинга и зажигательных шоу-программ», — рассказала Невзорова.

Реклама

В Турции любителям экскурсионного отдыха больше всего подойдет поездка в Стамбул. Для любителей ленивого отдыха — Средиземноморское или Эгейское побережье. Цены на туры очень доступные, в отеле премиум-класса можно отдохнуть за сумму ниже на 40%, чем летом.

В Египте тревел-эксперт рекомендует выбрать Шарм-эш-Шейх. Другими курортами. куда можно будет съездить в марте, станут Куба и Сейшельские острова.

Ранее сообщалось, что более 20% россиян в этом году планируют провести летний отпуск в своей стране. Самые популярные направления — Крым, Сочи и Алтай, в пятерку также входят Байкал и Санкт-Петербург.