Россиянам напомнили о риске зарубежных поездок

Туристические поездки в страны, с которыми РФ не возобновила регулярное авиасообщение, сопряжены с рисками. Россиянам следует учитывать, что они могут не получить оплаченные услуги.

Бизнесу тоже нельзя исключать вероятные убытки. Об этом предупредили в совместном заявлении Ростуризм и Росавиация, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Ведомства напомнили, что страны, с которыми возобновлено регулярное авиасообщение, определяет оперативный штаб. Регулярный рейсов до сих пор нет в целый ряд государств, в том числе на Кипр и в Тунис.

«По данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы, которые не предусмотрены для перелетов с туристическими целями», — подчеркивается в заявлении.

В Ростуризме и Росавиации заявили, что понимают «желание туристов отдохнуть, а бизнеса — работать». Однако попросили всех участников рынка учитывать сопутствующие риски.

«Турист рискует частично или полностью не получить ту услугу, за которую он заплатил, а бизнес, соответственно, рискует получить убытки и не оправдать доверие людей», — отметили ведомства.

Туристам они рекомендовали тщательно выбирать направления для путешествий.