Россия запустит регулярное авиасообщение с Кипром

Россия планирует открыть регулярное авиасообщение с Кипром в ближайшее время. Об этом сообщил представитель Ростуризма, передала «Вечерняя Москва».

Вопрос открытия авиасообщения российские власти обсудят с министром туризма Кипра, который прилетел в Россию с визитом. Запустить регулярные рейсы на Кипр могут в ближайшее время.

Также с 10 июня Россия возобновляет авиасообщение с Австрией, Венгрией, Хорватией и рядом других стран.