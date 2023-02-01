Путешествия 01 февраля 2023, 14:49 Россиянам дали советы по планированию отдыха за рубежом Эксперт по туризму Венскель рекомендовал россиянам изучить требования к поездкам за рубеж Unsplash

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Во время выбора места отдыха за рубежом россиянам необходимо тщательно подходить к финансовой составляющей вопроса, после чего выбирать страну. Об этом «Известиям» заявил глава туристической компании «Море тут» Артем Венскель.

«После этого нужно изучать требования по визам и изучить возможности по перелетам. Раньше из России до любого города Европы можно было добраться за три часа, но теперь придется лететь с пересадками», — сказал он.

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По словам Венскеля, оптимальной станет пересадка в Стамбуле.

«Это самый выгодный по стоимости вариант. Но, несмотря на это, средняя продолжительность полета выросла с трех часов до 9-10, нужно это учитывать», — добавил руководитель туркомпании.

Туристам также посоветовали проверить срок действия заграничного паспорта и уточнить коронавирусные ограничения при въезде в выбранную страну.

Ранее МИД России сообщил, что российским туристам перестали выдавать визы Евросоюза. В частности, проблемы возникли с Чехией, Польшей, Финляндией и прибалтийскими государствами.