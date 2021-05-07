Россиян стали обманывать через сервисы бронирования

В мае была зафиксирована мошенническая схема обмана россиян через сервис бронирований Booking.com. будущие клиенты получали фейковые ссылки для оплаты резервирования и отправляли деньги злоумышленникам. Помимо средств, мошенники получали еще и платежную информацию.

На Booking.com сообщили газете «Известия», что подозрительную активность на портале отслеживают круглосуточно. Однако перечислили действия, не соответствующие политике конфиденциальности сайта. Это бронирование на стороннем ресурсе, оплата за пределами платформы и платежи, не совпадающие с тем, что указано в подтверждении объекта.

В Центробанке считают, что это частный случай фишинга. Мошенники создают сайт для доступа к чужому счету. Ограничения на передвижения снимаются, и злоумышленники мигрировали с онлайн-магазинов и сервисов объявлений в сторону бронирования отелей и апартаментов.

Руководитель службы информационной безопасности «Элекснет» (входит в группу МКБ) Иван Шубин сообщил, что мошенники всегда внимательно следят за новостной повесткой, и длинные майские праздники не могли ускользнуть от их внимания. Подобные атаки могут быть очень результативными.

«Чтобы уберечься от них, рекомендуем проявлять бдительность, проверять информацию о выбранных гостиницах на независимых ресурсах и никогда не вводить реквизиты карты на сайтах, в легитимности которых вы не уверены», — рекомендовал Иван Шубин.

Директор по коммуникации Infosecurity a Softline company Александр Дворянский уточнил, что мошенники всегда предлагают цену ниже рыночной и призывают к мгновенным действиям. Они провоцируют пользователя на принятие мгновенного решения, не оставляя ему времени для проверки информации.

«Если пользователь произвел оплату на подобном сайте, денежные средства уходят на счета мошенников, а данные платежной карты становятся доступны для преступников и могут быть использованы ими далее», — сказал эксперт.

Он объяснил, что данные чужих карт очень полезны для платежей на сайтах, где не требуется дополнительно подтверждение кодом из SMS.

На фоне пандемии коронавируса в Турции возникла новая схема обмана россиян. Их заставляли покупать экскурсионные туры под угрозой изоляции в отеле.