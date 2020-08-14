Россиян в Турции обманом принудили покупать экскурсии

Российские турагентства предупредили россиян, что в Турции некоторые гиды придумали, как заставить приезжих покупать экскурсионные туры. Они запугивают туристов тем, что в противном случае им вообще запретят выходить из отеля.

О новом способе обмана, появившемся на фоне опасений из-за пандемии COVID-19, сообщило портал TourDom.ru. Приезжим в первый же день предлагается срочно купить экскурсионный тур, чтобы проставить в их ваучерах некую синюю печать, без которой их из отеля не выпустят. Если они откажутся, в деле якобы появится красная пометка, запрещающий прогулки вне места проживания.

Гиды запугивают туристов штрафами полиции и некоторые из них соглашаются купить экскурсии в первый же день.

«На самом деле никаких красных, синих, черных меток нигде не ставят», — сообщили эксперты.

Они подчеркнули, что в Турции передвижения по стране не ограничены. Но в 52 регионах требуется носить средства индивидуальной защиты под угрозой штрафа в 900 лир (9011 рублей). На Анталью эта норма не распространяется. Туристы обязаны носить маски только в автобусах и зарытых помещениях.

Российские туристы пожаловались, что в турецких отелях, открывшихся после возобновления полетов, участились случаи подмены уже оплаченных номеров на более дешевый уровень.