Эксклюзив 27 марта 2024, 12:13 Россиян призвали учитывать риски при поездке за рубеж. Скажется ли это на турпотоке? Эксперт Арутюнов: призыв учитывать риски при поездках не отразится на турпотоке РИА «Новости»

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МИД предупредил россиян о необходимости взвешивать риски при поездке за границу. О том, сказываются ли такие призывы и напоминания о потенциальных опасностях на решении туристов отправляться в путешествии, в беседе с «360» рассказал гендиректор туристической компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

«Мы в целом живем в постоянных условиях риска, и потенциальные угрозы при путешествиях, конечно, имеют место быть. Тем не менее люди продолжают путешествовать. И какой-то корреляции турпотока [на фоне предупреждений о возможных угрозах] мы не замечаем», — указал собеседник «360».

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Арутюнов обратил внимание, что различные факторы, как, например, крупные природные пожары, землетрясения и другие стихийные бедствия, могут на время «вводить в ступор» и сказываться на принятии решения о поездке, но вместе с тем люди все равно хотят отдыхать, увидеть мир.

«Конечно, не надо ехать, например, в Йемен или Сомали. Но туда туристов никто и не отправляет», — указал он.

Комментируя заявление МИД о риске арестов по запросу США более чем в 100 странах, специалист заметил, что люди, которыми интересуется американская сторона, вероятно, осознают такую угрозу и исходят из этого, планируя свои поездки.

«Мы занимаемся исключительно туризмом. С инцидентами на своей практике сталкивался всего пару раз. Так, лет 20, наверное, назад молодая пара туристов села в такси в Эмиратах и стала целоваться, водитель это не оценил, отвез в участок для выяснения обстоятельств. Еще один раз был случай с ДТП. Но это единичные инциденты», — заключил он.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на МИД сообщало, что жителям России следует тщательно взвешивать риски при подготовке поездок за границу и пребывании в тех или иных странах.

«Вновь акцентируем внимание на необходимости тщательно взвешивать риски при планировании поездок за границу и пребывании в тех или иных странах», — отметили в ведомстве.