Путешествия 01 мая 2023, 18:39 Россиян предупредили о существенном росте цен на летние путевки в Турцию Туроператоры сообщили о подорожании летних туров в Турцию на 30-50% Freepik

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Предстоящим летом отдых в Турции для россиян по сравнению с прошлым сезоном существенно подорожает. Об этом рассказала основатель туристического онлайн-агентства Анна Невзорова.

«В этом году Турция нас шокировала ценами на летний сезон. Цены на раннее бронирование Турции в 2023 году повысились на 30-50% в сравнении с 2022 годом», — слова Невзоровой приводит издание «Новые известия».

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Представители туристической отрасли связывают рост цен с популярностью турецких курортов не только у россиян, но и у туристов из Западной Европы. Кроме того, на тарифы повлияла инфляция в стране. Таким образом, средняя стоимость тура в Турцию на 10 дней в трех- или четырех-звездочном отеле по системе «все включено» обойдется в 140-180 тысяч рублей. Проживание в пятизвездочных отелях в среднем будет стоить от 150 до 275 тысяч рублей.

Ранее эксперт по туризму Александра Гридина назвала Объединенные Арабские Эмираты самой дешевой страной для отдыха. По ее словам, тур для двух человек будет стоить примерно 100 тысяч рублей. Столько же туристы заплатят, если захотят отдохнуть в Египте.