Путешествия 29 апреля 2023, 00:34 Эксперт по туризму Гридина рассказала о самых дешевых странах для отдыха Эксперт по туризму Гридина назвала ОАЭ самой дешевой страной для отдыха

Читать 360tv в

Летом многие люди отправляются в отпуск. Эксперт по туризму Александра Гридина перечислила самые дешевые страны для отдыха. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, одной из самых дешевых стран для путешествий являются Объединенные Арабские Эмираты. Тур для двух человек обойдется в сумму около 100 000 рублей. Приблизительно столько же будет стоить отпуск в Египте.

Реклама

Самым востребованным направлением для россиян представляется Турция. Стоимость путевок на двоих составляет порядка 80 000 рублей, написало «Агентство Бизнес Новостей».