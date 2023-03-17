Путешествия 17 марта 2023, 04:52 Россиян предупредили о резком подорожании туров в Египет АТОР: стоимость туров в Египет вырастет до 25% к середине апреля Unsplash

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Стоимость туров на курорты Египта вырастет к середине апреля на 15-25%. Значительное повышение цен на отдых объясняется повышенным спросом, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Египет входит в топ-5 по спросу у россиян на майские праздники. Массовых проблем с подтверждением номеров в отелях Хургады и Шарм-эш-Шейха пока не наблюдается. Но отдельные отели уже предупредили о приостановке продаж на определенные даты.

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На двоих забронировать путевки в Египет в четырех- и пятизвездочные отели с питанием по системе «все включено» на восемь ночей можно от 130 тысяч рублей. На семью из двух взрослых и ребенка до 12 лет тур будет стоить от 160 тысяч рублей.

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Туроператоры подтвердили прогноз о повышении цен на билеты, так как фактические напрямую в Египет летают только самолеты «Аэрофлота». На сегодня уже и так не много мест на рейсах на майские праздники. При этом стоимость билетов уже достаточно высокая. Россиянам посоветовали заранее планировать отдых.

Ранее сообщалось, что россияне на минувшие весенние праздники предпочли отдых за границей. Спрос на зарубежные поездки в этом году вырос до 73%.