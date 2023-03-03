Путешествия 03 марта 2023, 04:19 Большинство российских туристов решили отправиться на 8 Марта за границу «Известия»: 73% российских путешественников отправятся на 8 марта за границу Pixabay

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Россияне на грядущие весенние праздники предпочли отдых за границей. Спрос на зарубежные поездки в этом году вырос до 73%, сообщили «Известия».

На 8 марта наиболее востребованными оказались направления в Египет, Объединенные Арабские Эмираты. Третье место в рейтинге занимает Россия, на которую годом ранее приходилось 70% заявок. На сегодня только 27% туристов будут путешествовать внутри страны.

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По мнению экспертов Ассоциации туроператоров России (АТОР), спрос на зарубежные направления связан с тем, что россиянам стали доступны больше стран. В частности, сняли ковидные ограничения популярные государства Южной и Юго-Восточной Азии.

Совсем немного от стран-лидеров, на которые приходится по 27% продаж, отстают Таиланд (16,5% заявок), Турция (менее 8%), Шри-Ланка (около 4%).

Заметно вырос средний чек на отдых в марте по популярным направлениям за границу. В Египте стоимость отдыха увеличилась на 65% и превысила 146 тысяч рублей. В ОАЭ средний чек вырос на 44% до 195,6 тысячи рублей, в Турции — на 49% до 96,4 тысячи рублей.

Основная причина роста цен на отдых за границей — дефицит авиаперевозок, ограниченное число доступных россиянам направлений, увеличение времени перелетов или отсутствие прямых маршрутов.

Ранее коммерческий директор ООО «Прайм Трэвел», сооснователь проекта oceanview.travel Михаил Месонжник рассказал, что весна — лучшее время для планирования отдыха. Весной в Турции и Египте заканчивается время сильных ветров. При этом еще не наступает сильная жара, а море достаточно прогретое.