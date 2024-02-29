Общество 29 февраля 2024, 10:26 Почти половине россиянин приходилось работать в отпуске «Авито»: 44% россиян сталкивались с необходимостью работать в отпуске Freepik

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За последние три года 44% россиян хотя бы раз работали во время отпуска. Об этом сообщило РБК со ссылкой на результаты опроса «Авито Работа».

Порядка четверти респондентов поделились, что им приходилось выходить на работу один-два раза во время отпуска. А еще 9% опрошенных до конца отдыха возвращались к работе три–четыре раза за последние три года.

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По данным исследования, больше половины (60%) россиян поднимают трубку и отвечают на сообщения коллег во время отпуска. Прибегают к рабочим чатам в основном специалисты сфер маркетинга, рекламы и PR (55%), туризма (48%), фитнеса и салонов красоты (47%), а также онлайн-торговли (46%).

Никогда не пишут и не звонят коллегам на отдыхе только 33% участников опроса.

Кроме того, исследователи узнали, что за последние три года стало больше людей, которые не готовы отвлекаться на рабочие процессы во время отпуска. В прошлом так считали 43% респондентов, а сейчас — уже 47%.

Ранее стало известно, что отпуск в Турции для россиян подешевеет в несколько раз.