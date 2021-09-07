Туристка рассказала, какие ситуации в турецких отелях могут вывести россиян из себя

Туристка поделилась впечатлениями от отдыха в Турции в пятизвездочном отеле и рассказала, какие моменты просто ввели ее в ступор. Своим наблюдениями россиянка поделилась в Дзен-канале mme.Bonbon.

Женщина описала, как однажды на пляже встретила в очереди двух россиянок. Обе выглядели достаточно дорого одетыми и были с явно накачанными губами. Они не стеснялись обсуждать всех, кто находился вокруг — туристов, сотрудников. Очень удивила фраза о том, что тут слишком много турков. Как будто это не Турция, а совсем другая страна, и местных жителей должно быть меньше, удивилась туристка.

Другой эпизод, который удивил россиянку, — это поведение персонала мнение туристов о том, стоит ли оставлять чаевые уборщикам. Пара жаловалась, что не оставляла по доллару каждый день, а решила заплатить за все дни отдыха в конце. При этом уборщица, по их словам, работала откровенно плохо. Возможно, действительно ждала чаевых и без них не очень старалась убраться. Но туристы остались уверенными, что заплатить все равно необходимо, чтобы их не сочли жадными людьми.

Третьим удивительным эпизодом стало то, как отдыхающие реагируют на правила. Дело в том, что не все спиртные напитки входят в all-inclusive. За некоторые все равно нужно доплачивать. Все эти нюансы открыты и оговорены заранее, но некоторые туристы все равно устраивают скандалы.

Россиянка стала свидетелем того, как некая дама требовала дать ей шампанское бесплатно. Ее не интересовали правила отеля, и она злобно кричала на бармена, который пытался успокоить клиентку.

Российские туристы после возобновления чартеров хлынули и в Египет, но некоторых очень разочаровал новый запрет. Оказалось, что из-за пандемии там нельзя курить кальяны, а многие очень бы этого хотели.