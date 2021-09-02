Путешественник дал советы россиянам, впервые отдыхающим в Египте

Профессиональный путешественник, исследователь и этнограф Виталий Сундаков в разговоре с NEWS.ru дал советы россиянам, которые впервые едут на отдых в Египет. Он порекомендовал сохранять бдительность при общении с местным населениям.

По словам Сундакова, египтяне очень приветливы к туристам, но часто это обусловлено тем, что они ищут способ нажиться и получить выгоду. Особенно это касается жителей, предлагающих какие-либо услуги.

«Египтяне приветливые, но хитрые — рассматривают в этом корысть. Не по факту, а нужно это просто понимать», — сказал путешественник.

Также он посоветовал, какие достопримечательности можно посмотреть в Египте.

«Антропологический музей в Каире, Люксор, Карнак и пирамиды. Сходить на рынок, гулять по городу. <…> Все зависит от человека. Если он едет ради пляжей и „все включено“ — это одно, а если интересует флора, фауна, этнография, цивилизация египетская — это другое», — заключил Сундаков.