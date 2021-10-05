Россия возобновит регулярное авиасообщение еще с 5 странами

С 5 октября РФ официально возобновит регулярные рейсы с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу. Авиасообщение было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Российские авиакомпании также расширят географию полетов с Испанией и Индией, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. С учетом новых в списке государств формально возобновляется авиасообщение с 62 странами.

Авиакомпании смогут запустить из Москвы и Санкт-Петербурга с 5 октября по четыре рейса на Гоа и в Дели, а также два рейса из столицы на Тенерифе.

По два рейса в неделю будут летать из Москвы в Джибути, Веллингтон, Лиму, Кейптаун и Йоханнесбург. Столько же полетов еженедельно запланировано из Санкт-Петербурга в Копенгаген.

Пока о решении возобновлять полеты в перечисленные страны не заявила ни одна российская авиакомпания. А из формально открытых государств не все готовы к появлению туристов. Например, в Индии не назвали точных сроков готовности к приему иностранных путешественников. Эксперты не ожидают появления серьезного интереса к полетам в Гоа, так как многие россияне опасаются индийского штамма коронавируса.

С 1 октября «Аэрофлот» открыл регулярные полеты в Пунта-Кану (Доминиканская Республика), Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет).