«Аэрофлот» возобновил с 1 октября регулярные полеты в Доминикану и Египет

«Аэрофлот» 1 октября открыл регулярные полеты в Пунта-Кану (Доминиканская Республика), Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет).

Рейсы по маршруту Москва — Пунта-Кана — Москва первоначально будут осуществляться по пятницам и воскресеньям, а с ноября — и по средам. Рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх Аэрофлот будет осуществлять ежедневно.

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, полеты в Доминикану выполняются на самом современном широкофюзеляжном самолете в парке «Аэрофлота» — Airbus A350. Его салон выполнен в трехклассной компоновке: бизнес (28 мест), комфорт (24 места) и эконом (264 места). В салоне бизнес-класса установлены кресла, раскладывающиеся в двухметровую кровать. Подобный уровень комфорта большинство авиаперевозчиков предлагают только в первом классе.

Во всех классах обслуживания работает современная мультимедийная система, предоставляется услуга «Интернет на борту». В классах эконом и комфорт увеличены расстояния между креслами и угол наклона сидений.

Международные рейсы «Аэрофлота» отправляются из терминала С аэропорта Шереметьево — самого современного в стране. В бизнес-зале «Малевич» предусмотрено все для комфорта пассажиров: уютные места для отдыха с креслами-шезлонгами, комнаты для сна, детская игровая и спа-зона, изысканная еда, закуски и напитки.

При регистрации на первый рейс в Пунта-Кану в Шереметьево создали праздничную атмосферу: звучала музыка, артисты исполняли латиноамериканские танцы. На борту каждому путешественнику вручили памятные подарки, угощали шампанским и доминиканским ромом. В аэропорту Пунта-Каны первый рейс «Аэрофлота» встретят традиционной водяной аркой, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Для поездки в Пунта-Кану гражданам России не нужна виза и не требуется предоставление отрицательного теста на COVID-19.

Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом также было долгожданным событием. Больше всего туристов привлекают самые популярные курортные города — Хургада и Шарм-эль-Шейх. Помимо пляжного отдыха, для путешественников проводятся экскурсии в Каир и по главным достопримечательностям страны: на пирамиды Гизы и в Долину Царей.