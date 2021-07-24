Россия возобновит авиасообщение с Чехией и Францией

Россия возобновляет в субботу, 24 июля, прерванное из-за пандемии авиасообщение с Чехией и Францией по маршрутам Москва — Париж и Москва — Ницца. Частота полетов будет составлять четыре рейса в неделю.

Также самолеты будут летать по маршруту Санкт-Петербург — Париж и Санкт-Петербург — Ницца с частотой два рейса в неделю, сообщило РИА «Новости». Из Москвы в Прагу частота полетов будет составлять четыре рейса в неделю.

Также с 24 июля Россия наращивает число рейсов в некоторые страны. Так, с субботы увеличивается количество регулярных рейсов по маршруту Санкт-Петербург — Вена (Австралия) и из Санкт-Петербурга в Брюссель (Бельгия), до двух рейсов в неделю по каждому маршруту.

Увеличивается количество рейсов в Болгарию по маршрутам Москва — София, Москва — Варна, Москва — Бургас до семи рейсов в неделю на каждом маршруте. Самолеты из Петербурга в Софию, Варну и Бургас будут летать с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте. Один рейс в неделю будет следовать по маршруту Екатеринбург — Варна.

Также будет увеличено число рейсов в Венгрию, Грецию, Ливан, Хорватию и Эфиопию. Кроме того, Россия возобновляет полеты за рубеж из Архангельска, Новокузнецка и Орска.

Начиная с 9 августа самолеты из России будут летать на курорты Египта, в Доминикану и Сирию. Всех туристов призвали перед полетом в другую страну сделать прививку от коронавируса, чтобы защитить свое здоровье.