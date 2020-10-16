Россия возобновила авиасообщение с Кубой и Сербией

«В соответствии с решениями правительства России авиакомпании и авиационные власти иностранных государств в установленном порядке уведомлены о возобновлении полетов с Сербией и Кубой с 15 октября и с 1 ноября с Японией», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы Росавиации.

14 октября оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о возобновлении авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Пассажирские лайнеры будут летать два раза в неделю из Москвы в Белград, кубинские Кайо-Коко и Санта-Клару и Токио. Будет еще один рейс раз в неделю: Владивосток — Токио.

Ранее российские власти приняли решение увеличить число рейсов в Белоруссию, Швейцарию, ОАЭ и на Мальдивы и расширили список городов, из которых можно летать за рубеж. Закрывать границы снова из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Россия не собирается.