Полеты за рубеж разрешили еще из четырех городов России

Раньше жители страны могли летать за границу только из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Калининграда и Казани.

«Расширен список российских городов, из которых возобновлено международное сообщение. В соответствии с решением правительства Российской Федерации, с 9 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск», — цитирует агентство сообщение Росавиации.

Во время первой волны пандемии Россия закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Это произошло 27 марта. Летать могли только вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные самолеты. Также можно было совершать транзитные полеты и сажать самолет в зарубежье для дозаправки или для смены экипажа.