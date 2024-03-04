Путешествия 04 марта 2024, 14:38 Россия стала лидером по количеству туристов в Шри-Ланку в феврале SLTDA: Россия лидировала по числу туристов в Шри-Ланку в феврале 2024 года Unsplash

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Россия лидировала по турпотоку в Шри-Ланку в феврале 2024 года. Об этом говорится в отчете ланкийского Управления по развитию туризма (SLTDA).

За месяц островное государство посетили свыше 30 тысяч россиян. На них пришлось 15% общего притока иностранных туристов (218 тысяч). За 2023 год число гостей из России в Шри-Ланке выросло более чем на 116%, до примерно 197,5 тысячи. Годом ранее в государство въехали 91 272 туриста из РФ. Увеличению количества российских гостей поспособствовали, в частности, прямое авиасообщение, удобные стыковочные варианты.

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По итогам февраля-2024 на втором месте по турпотоку в Шри-Ланку оказалась Индия (14%). Тройку замкнула Великобритания (9%).

Количество зарубежных туристов в Шри-Ланке по итогам 2023 года составило более 1,4 миллиона и достигло максимума с начала пандемии коронавируса. Власти рассчитывают, что в 2024-м турпоток достигнет трех миллионов человек.

Тем временем Ассоциация туроператоров предупредила россиян о возможном подорожании отдыха в Турции.