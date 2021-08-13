«Аэрофлот» готов возобновить рейсы в четыре страны и продолжить прямые перелеты из городов России

«Аэрофлот» намерен возобновить рейсы в Иорданию, Мексику, Маврикий и Доминикану. Компания также будет развивать программу прямых перелетов из регионов России, которая показала себя успешной за четыре месяца.

«Аэрофлот» планирует возобновить рейсы в Иорданию, Маврикий, Мексику и Доминикану. Об этом сообщил глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов. По его словам, Мексика — это очень интересное туристическое направление.

Авиасообщение с Мексикой открыли в мае этого года, но пока туда летали только самолеты компании Azur Air. Их же рейсами можно попасть в Доминикану с начала августа. Еще в июле открыли авиасообщение с Иорданией и Маврикием, но пока что туда не летали российские авиакомпании. Добраться туда удавалось с пересадками.

«Аэрофлот» также готов открыть полеты на Шри-Ланку два раза в неделю и ожидает расширение рейсов на курорты в Египте.

Полет на Юг

В мае «Аэрофлот» запустил прямые рейсы из 13 городов России в южные регионы страны. Жители региональных центров смогли без пересадок в Москве прилететь в Краснодарский край и Крым. Юг России популярен у жителей разных регионов страны в период отпусков и каникул летом, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Жители Челябинска, Архангельска, Самары, Казани и других городов получили возможность напрямую попасть в Анапу, Ростов-на-дону, Краснодар, Сочи и Симферополь. С 1 июня прямые рейсы запустили из Красноярска в Краснодар, Сочи, Симферополь и Благовещенск.

Программа прямых перелетов сделала южные курорты ближе для россиян, поскольку пассажиры могут сэкономить как деньги, так и время. Удобное расписание поможет спланировать путешествие.

За несколько месяцев прямые перелеты показали себя успешно, и программа сохранится на зимний сезон. Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов напомнил, что в постсоветское время у «Аэрофлота» не было таких программ. Рейсы из региональных центров были только во времена СССР.

«Эта программа совершенно точно выстрелила и очень успешно развивается, наш прогноз оправдался. Она сохранится на зимний период, безусловно, с учетом сезонных зимних ограничений. Мы планируем ее также продолжать и в 2022 году. С учетом накопившегося опыта, думаю, программа будет более интересной, более доступной, и мы на нее очень рассчитываем», — заключил он.