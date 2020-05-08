Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия вернула домой 95% организованных туристов, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса.

«По нашей статистике, она основана на данных штаба и рабочей группы, 95% организованных туристов были вывезены», — сказала Захарова в прямом эфире в Instagram.

Эвакуация россиян ведется с 20-х чисел марта. За это время вернуться на родину планировали 35 тысяч человек, однако, по данным Росавиации, с 20 марта по 6 мая в страну прилетели более 177,3 тысяч граждан РФ.

7 мая Минкомсвязь обнародовала список рейсов на 10–15 мая. Россиян вывезут из США, Индонезии, Турции, Таиланда, Индии, Испании, Сейшел и Вьетнама — всего около двух тысяч человек.