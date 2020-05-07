    07 мая 2020, 04:31

    Опубликован график вывозных рейсов для россиян на 10–15 мая

    Анастасия Кукова

    Минкомсвязи РФ сообщило, что россияне 10–15 мая смогут вернуться на родину на вывозных рейсах из девяти стран мира.

    График рейсов привело РИА «Новости».

    На 10 мая назначен рейс Денпасар (Индонезия) — Новосибирск — Екатеринбург.

    На 12 мая запланирован перелет Хошимин (Вьетнам) — Санкт-Петербург — Москва, Кишинев (Молдавия) — Москва, Ханой (Вьетнам) — Москва и Сейшелы — Москва.

    13 мая ожидается рейс Бангкок (Таиланд) — Санкт-Петербург — Москва.

    На 14 мая запланированы рейсы Гоа (Индия) — Ростов-на-Дону — Москва, Тенерифе (Испания) — Барселона (Испания) — Санкт-Петербург — Москва, а также Нью-Йорк (США) — Москва.

    15 мая ожидается перелет Анталия (Турция) — Санкт-Петербург — Москва.

    Сейчас россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио, сообщается в Telegram-канале РИА «Новости». Всего около 300 человек через три часа полетят во Владивосток, а затем — в Петербург и Москву.

    Источник: РИА «Новости»

    3 мая в Россию из Таиланда в Москву и Петербург вернулись 292 человека. Россия прекратила авиасообщение 27 марта. Исключение составили вывозные, гуманитарные, грузовые и специальные рейсы.