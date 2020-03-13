Россия приостановила авиасообщение со странами Евросоюза

Россия ограничивает воздушные перевозки со всеми странами Евросоюза. Исключение составляют рейсы из Москвы в европейские столицы и обратно.

Информацию сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС.

Отмечается, что ограничения также распространяются на регулярное авиасообщение со Швейцарией и Норвегией, кроме рейсов Москва — Осло и Москва — Женева.

Решение начнет действовать с 16 марта.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 года по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран — членов Европейского Союза и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов Москва — столица страны — члена Европейского Союза (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F)», — сказано в сообщении.

В конце января Россия закрыла границу с Китаем и прервала железнодорожное сообщение с Северной Кореей. С 19 февраля гражданам Китая запретили въезд в страну. 7 марта российское правительство уже временно приостановило пропуск граждан, прибывающих из Ирана.

Ранее 13 марта из-за коронавируса Россия приостановила пропуск граждан Италии через государственную границу.

Сейчас ограничены авиасообщения с Китаем, Южной Кореей и Ираном.